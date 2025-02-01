的士服務嘉許計劃選出優秀司機　今接受投票5月31日截止

運輸署今日(1日)表示，2024年度的士服務嘉許計劃由即日起接受公眾投票。總共收到超過1,400個「優秀的士司機」及「好人好事」獎的提名，是歷屆最多。署方從中選出70位候選「優秀的士司機」及6位候選「好人好事」獎的司機供公眾投票。投票5月31日截止。

經公眾投票及專業評審綜合得分最高的20位候選「優秀的士司機」及兩位候選「好人好事」獎的司機會獲頒獎項；在公眾投票中取得最高票數的司機會獲選為「最受歡迎的士司機」。另外，經專業評審得分最高的一支的士服務管理團隊會獲選為「優秀的士服務管理團隊」。

嘉許計劃由的士服務質素委員會與運輸署合辦，今投票截止後，專業評審委員會將根據司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客滿意程度，以及管理團隊在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核。除在的士車廂內、其他公共交通工具及的士站服務資訊板展示宣傳資料外，運輸署於網頁、流動應用程式「香港出行易」，以及與香港旅遊發展局合作推廣嘉許計劃。