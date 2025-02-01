台軍防空部隊實彈演習　密集火力摧毀靶機

台海形勢持續緊張之際，台軍持續戰備訓練。軍聞社周六（1日）報道，台灣空軍防空部隊於春節前展開「連實彈射擊及戰鬥教練」操演，透過日間與夜間的實彈射擊訓練，驗證部隊基地訓練成果。官兵操作35毫米、20毫米高射炮，以密集火力摧毀進入射擊範圍的靶機。

實彈射擊操演由防訓中心統裁部策劃，模擬實戰化景況，並結合後勤整備作業，累積團隊默契，強化部隊快速反應能力與射擊精準度。參演官兵依程序完成裝備檢查、聯合教練及雷達構聯等作業。整備過程中，官兵分工裝填彈藥，待目標靶機進入射擊範圍後扣下發射鈕，以密集火力在空中形成彈幕，精準摧毀靶機，展現訓練成果。

參演部隊連長邵少校指出，現代防空作戰需要建構多層次防空體系，並結合強大的電子戰能力與情報支援，以有效應對多樣化的空中威脅，進一步提升防空部隊的作戰存活能力與戰鬥效能。20毫米高射炮炮長徐上士表示，防空部隊需應對各種空中威脅的挑戰，因此，部隊必須通過事前訓練計畫、裝備彈藥檢整與射擊程序推演，確保官兵熟悉所有作戰流程，並在各種狀況下維持快速反應能力及射擊精準度。

此外，陸戰特勤隊日前舉行動靜態展示操演，藉由定點射擊、小組變換位置射擊及建制武器陳展等，展現訓練成果。陸戰特勤隊配備MPX衝鋒槍，它發射9毫米子彈，每分鐘射速達850發，且體積小及輕巧，適合室內近距離戰鬥使用。陸戰特勤隊為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊下轄的一支中隊，主要任務為反劫持、反破壞、反滲透等。隊員具備武術底子，必須歷經9個月3階段訓練，通過測驗後才擁有加入資格，錄取率低於5%。