蛇年香港樓股表現皆唔掂　財金官員「欠金」須惡補

2025年邁進蛇年，香港整體經濟運程能否否極泰來？有玄學家向《功夫茶》剖析蛇年本港運勢，指今年整體樓市、股市表現均不佳，特別是股市，隨着「赤馬紅羊劫」臨近，恐有崩盤之虞，而由於「火旺」，全世界戰爭亦不會中斷。由於「蛇」預示「情慾」，故今年會帶旺色情行業，家庭須提防有「小三」出現。談到財金官員運勢，玄學家指出財金官員屬羊，要留意小人及女人造成的是非紛爭。

玄學家七仙羽表示，樓市股市是整體投資，不可以光看一年，因為每一次作投資決定前也要有編排，也要看未來幾年的運勢。她認為今年運勢還未算最差，之後有兩、三年比較差。今年樓市仍會下跌，因為整體經濟不好，很多人也到其他國家或內地消費，加上市民的消費能力、供求失衡等。她指出，樓宇供應比較多，但需求是否真的那麼多，只不過大家覺得擁有物業就覺得安心一點，但也要想想是否值得投資數千萬港元。

至於今年哪些行業當旺及哪些欠理想，七師傅稱選擇當旺的行業一定要順着它的「勢」，「八運」時期跟地產物業有關行業比較當旺，現在行「九運」最當旺的一定是醫療、旅遊、AI(人工智能) 科技及晶片等，所以要盡量從事這幾方面的產業，才可分一杯羹。如果不熟悉AI科技、電子等方面，也可從養生方面着手，同時娛樂行業也會愈來愈旺，因為娛樂行業有兩個五行，即屬水、屬火是比較特別，亦可看到本港近年電影市道有所改善。

七師傅又提到，色情行業於2025年會比較興旺，因為蛇本身代表情慾、性慾，就《聖經》或以前的記載，蛇代表邪惡、淫邪，所以今年與情慾及家庭倫理有關的新聞會比較多。另外今年背叛家庭、出現第三者或夫妻感情產生變化會比較多。

至於蛇年本港哪一區會較旺，七師傅認為南區比較旺，市民可以去赤柱或南面地方如紅山半島、薄扶林等地逛一逛。她解釋稱，南面今年主偏財，市民如想偏財旺一點，可以到該處吸收一下偏財的磁場，還有西南方主正財及西南位今年比較旺。不過，今年應盡量避免前往東北和北方，因為東北屬災煞位、病位及破財位，而北亦是破財位，去旅行也應盡量避免到東北面或北面的國家。

本港面臨千億財赤，七師傅稱財金官員屬羊，今年沒有甚麼好的星，所以要留意小人以及做事時要更加謹慎，因為會引起是非小人都是女人造成。七師傅建議生肖屬羊者，今年要多穿喜慶顏色的衣服，例如紅色、紫色及金色等，因為金色代表財富，代表「金」的元素可以加強。2025年是蛇年，蛇的地支屬火，火比較旺，金融、財富也是屬金，「財運」旺財富才會好。身為一位「財神」，財金官員要有多些「旺金」元素，所以最好平時多穿金色衣服，多穿戴金色首飾及多擺放金元寶，希望磁場能影響多些人，對整體經濟有所幫助。

經常會聽到「赤馬紅羊劫」，七師傅指，2026年天干地支是「丙午」，在五行中均屬火，「火」的能量太強的話物極必反，便會出狀況，因「午」屬馬，而「赤」即是「紅」 即很猛烈的火，所以2026年是「赤馬」。2027年天干地支是「丁未」，「丁」是小火，比丙火小一點，「未」裏也藏着火，沒有2026年那麼大火，但也是很多火。因2027年地支屬羊，叫作「紅羊」，所以2026年和2027年也是很多火，當火太多時便容易打仗，人與人之間容易暴躁，打架、疾病也會比較多，心血管、眼睛及心臟的問題也會比較多。