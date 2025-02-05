虛報報價單呃逾630萬元訂單　渠務署承辦商兩經理被起訴

兩名渠務署承辦商項目經理涉嫌多次虛報取得所需數量報價單，欺詐任職的承辦商向三間分判商批出逾30張污水處理設施維修訂單，總值逾630萬港元，二人分別被控兩項及一項欺詐罪名，明日(6日)將在東區裁判法院應訊。兩人已獲廉署准予保釋明日應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

涉案人士分別為葉慶輝，45歲；及王震東，43歲，二人同為安樂工程有限公司(安樂工程)時任項目經理。安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設施及兩間污水處理廠的運作及維修。兩名被告負責監督相關維修工程，須於招標時向分判商取得最少2份報價單，並以報價單分析報告紀錄有關報價，連同評估及建議交予由公司審批。

案情指，葉慶輝則涉嫌於2017年4月至2021年8月期間，向安樂工程虛假地表示18份報價單分析報告屬真確，並意圖詐騙而誘使安樂工程向兩間分判商批出相關維修訂單，涉款共逾470萬港元；王震東則涉嫌於2019年2月至2020年11月期間，以相類欺詐手段誘使安樂工程向另一間分判商批出13張維修訂單，涉款逾160萬港元。