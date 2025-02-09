「控煙十招」擬4月審議　明年限非薄荷煙買賣　禁管有電子煙彈

政府有意加強控煙，衞生官員表示，目標於4月提交修例草案加強控煙，其中包括「控煙十招」，當中部分會分期執行，最快明年推出首兩招管制私煙，即增加私煙罰則及完稅煙加標籤識別，之後禁非薄荷味加味煙，並以之作試點，再禁薄荷味煙。暫時計劃於條例之下，入境人士完稅後，可帶最多20包自用，禁止買賣。他又強調，有關條例考慮的是執行性，而非經濟原因。另外，當局亦計劃立法禁止公共地方管有電子煙彈，將設過渡期，計劃明年中推行。

衞生官員今日（9日）於出席電視節目時表示，健康是最大的財富，有研究指出吸煙對經濟損害達80多億，形容「有啲人話控煙會損害經濟，其實係假嘅、呃人嘅」。當局多管齊下控煙，其中加大力度控制私煙相當重要，希望最快明年增加私煙罰則，以及為完稅煙增加識別標籤，讓市民識別私煙、白牌煙，其後再推行其他控煙策略。

他續指，控煙方面，當局擬先禁止非薄荷味加味煙買賣，再禁薄荷味煙。他否認當局有「歎慢板」，稱是由於非薄荷味煙吸食人數相對較少，希望以之作試點，再推至歷史較久的薄荷煙。考慮到執法困難，當局暫擬允許入境人士，包括香港居民，仍可免稅攜帶19支加味煙入境，亦可於完稅後帶20包加味煙自用，禁止買賣，亦正仍研究該20包是否按日數計算。

電子煙方面，官員就指，政府2022年4月立法禁止入口及買賣電子煙，認為是時候連管有或使用都要控制，近年更有人利用電子煙彈作載體，吸食被美化為「太空油」的「毒煙彈」，故為保障年輕人，有必要立法禁止。他又表示，禁止電子煙彈會循序漸進，先禁公共地方管有電子煙彈，讓市民適應後再推至所有地方，並會設過渡期讓市民使用或棄掉存貨。