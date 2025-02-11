財赤下高官減薪公務員凍薪呼聲高　政府聲稱要考慮很多因素

面對龐大財政赤字，全城關注月底出爐的《財政預算案》如何滅赤，近日政黨紛提交建議，每年削減政府開支約3%已有共識，高官減薪、公務員凍薪亦呼聲極高。政府今日（11日）表回應問責高官等公務員是否可減薪或凍薪問題時，卻避而不答，只聲稱公務員的薪金調整有一套既定的機制，會考慮很多的因素，包括香港的經濟情況、生活費用的上升、對於士氣的影響，也會看公務員方面提出的要求，然後經過行政會議落實。

另外，政府被問到今屆馬拉松賽事有選手被取消資格，會否影響本港未來舉行盛事，政府稱香港田徑總會已經作出調查，是當日幾個運動員錯誤地拿了另外其他人的號碼放在身上，沒有涉及任何代跑和欺騙情況，純粹是一個不小心的情況。但不希望這種情況再發生，事實上每一個號碼布上面有名字，只要運動員細心地看看那個號碼是否屬於自己的，就可以避免發生。至於亞冬運港隊冰球選手被襲擊，政府稱是「不文明的做法」。受傷的運動員傷勢不重，他們在事件中表現冷靜、克制，沒有過激的反應。

對於早前美國宣稱對香港貨品徵收10%的關稅，以及拒絕接收本港寄往美國的包裹，政府稱，是無視香港是獨立的關稅地區，因此會向世貿投訴。又指，美國拒絕接收包裹的做法是「朝令夕改」，令本港無所適從，而美國昨天亦已經澄清，暫時不會收關稅，本港今日會恢復相關郵件的送遞，但不會停止向世貿作出投訴，因為其安排非常不合理。