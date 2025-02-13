前副行政總裁鍾劍華被通緝　香港民研發聲明將轉型甚至結業

去年平安夜被懸紅100萬港元通緝包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華在內6名在海外的港人，而民研主席兼行政總裁鍾庭耀及兩名職員亦曾被帶署助查。民研今日(13日)在網上聲明，指民研將會轉型甚至結業，歡迎人士洽購或接辦，而鍾庭耀會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

香港民研在網上發表有關未來發展之聲明，指春節過去，香港民研重新審視未來發展路向後，最近作出以下決定，並宣布香港民研即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，而香港民研會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目。

聲明又指香港民研將會轉型甚至結業，鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，而其本人就會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

最後又強調香港民研一直奉公守法，惟鑑於現時環境，研究所雖然希望繼續推動科學民研的發展，但覺舉步維艱，唯有停步。研究團隊衷心希望將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。

鍾劍華被指涉嫌煽動分裂國家而懸紅通緝，而他指在離港赴英後一直沒與鍾庭耀聯絡，又指在發出通緝令後，其在港包括強積金等3個銀行戶口均無法登入。港府則正追查鍾劍華的資金流向，並曾兩次把鍾庭耀帶署助查及搜查香港民研會址，而鍾劍華的太太及兒子早前亦曾被帶署助查。