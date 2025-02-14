經濟不景情人買花手緊　店舖推實惠花束「平過10年前」

踏入情人節，眾多男士昨日(13日)已提早到旺角花墟選購情人節花束予伴侶。花店均展出精選花束在當眼處。不過，有花店負責人透露經濟環境差下，同行入貨審慎，按年少約30%，幸好情人節在工作日，預料男士們仍會送花表心意，只是比較手緊。她透露，今年逾90%客人預訂低於千元的花束，亦因應市道推出實惠的主題大玫瑰花束，形容價格回到10年前「薄利多銷」。過千元的花束則用上最高級的庭園玫瑰，配上大氫氣球，望能出奇制勝。

花墟在農曆新年過後已「大變身」，幾乎全部花店都展示酒紅、粉紅色的情人節玫瑰花束，琳琅滿目。在情人節前夕，眾多男士已現身選花，部分人揀選中大束花，盛惠數百元至過千元，更多選擇約150港元的較小束花，相信在經濟差下志在表心意。

卉豐花業經理梁嘉兒亦提到，近期批發予花店的生意較去年少近30%，自己亦相應取少了花材，相信大家都對花束銷情保守，幸好情人節當日打工仔都要上班，對花束仍有一定需求，但坦言訂單逾於1,000港元只佔10%，個別款式訂單「5隻手指都數得晒」。反之，實惠款式需求強勁，令整體銷情按年稍上升，截至前日整體有約400束花訂單，但預料今年的人流一般。

她指出今年因應港人北上熱潮，提早推出「留港消費套餐」谷生意，兩款精選實惠情人節花束，其中一款用上5支偏大型、價格相宜的A級中國玫瑰，但是開起來「像拳頭般大」，配上少許襯花看上來很大束，提早一周預訂包運費只售680港元，「2015年好像沒做過那麼便宜」，坦言不是很賺錢，尤其運費貴，旨在淡靜的市道「薄利多銷」只求能出多點糧予員工。

另外，花店仍有推出多款高級情人節花束，例如一款名為「Romeo and Juliet」的花束。梁嘉兒介紹，花束用上得獎的英國庭園玫瑰，它的外形與一般不同，呈球形而內裏是捲心，顏色亦是天然種出來，寓意愛情好像花束名字「羅密歐與茱麗葉」那麼浪漫，而花束連巨型氫氣球，期望特色花束能夠留住北上買花的客人。另有一款花束用上大麗花(Dahlia)，她提到該款花外形雖似菊花，但實為高級花材，是近年愛花之人的新寵，適合送予年輕的女士。

至於最近天氣時冷時暖，梁提到鮮花來貨價變貴，質素亦不及預期，舉例有一款最近來貨鮮花因天氣過冷而「好像鉛筆一樣不會開」，令情人節花束要急換類似的花材。她另說明年情人節撞正年廿八，估計屆時難以同時推售賀年鮮花及情人節花束。