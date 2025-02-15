油麻地屯門搗毒倉檢550萬貨　4男女涉販毒被捕

執法部門昨日(14日)在屯門及油麻地執行掃毒行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕2男2女共4人(27至41歲)，部分疑犯為黑社會成員，檢獲7.3公斤懷疑冰毒、2公斤懷疑海洛英及依托咪酯(太空油)，毒品市值約550萬港元。

執法部門早前接獲線報，指油麻地彌敦道一單位被用作販運太空油用途，經調查後鎖定目標。昨日凌晨約1時30分，警員截查一對擬進入有關單位的男女，在女子身上起出一粒含太空油電子煙彈。警員押解該對男女入屋搜查，在屋內發現另一名女子，並於屋內檢獲590克懷疑液態依托咪酯、約53克懷疑依托咪酯粉末、20粒含太空油的電子煙彈、以及電子磅等毒品包裝工具。

警員遂以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該1男2女本地人(28至41歲)，他們均報稱無業。在現塌檢獲的液態依托咪酯及粉末為太空油原材料，相信可製作超過600粒含太空油電子煙彈，市值逾30萬港元。

另外，昨晚約8時，警員在屯門青山公路青山灣段、一個用作毒品儲存倉及分銷中心的單位外截查一名本地男子，且在屋內搜獲7.3公斤懷疑冰毒、2公斤懷疑海洛英、以及電子磅、透明膠袋及膠袋封口機等毒品包裝工具。該名報稱文員的27歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕。經初步調查，相信有關毒品供應西九龍、荃灣、葵青及屯門區，行動則成功堵截該批毒品流入市場。