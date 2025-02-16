新光戲院擬改建教堂及社區會堂　能否再演粵劇存分歧

位於北角的新光戲院月初結業，現址將改建為教堂和社區會堂。新業主指翻新後，能提供更多空間予當區居民。不過，空間能否再演粵劇，新光戲院負責人則說，演粵劇會拜華光先師，教會對此存在分歧。新光認為戲院結業不只是私人機構的事宜，更是戲劇文化傳承的問題，期望政府介入保留香港的集體回憶。

全港最後一個私營劇院「新光戲院」位於北角英皇道僑輝大廈，大廈業權在去年以7.5億港元作價，轉售予基督教教會Island ECC，並將改作宗教用途。教會準備用至少兩年裝修，變成現代化風格，用作舉辦各類型活動，例如畢業典禮、鋼琴演奏等，滿足北角相關活動空間的需求。

不過新空間能否繼續提供場地予戲團演出，至今仍存在變數。新光戲院大劇場主席向傳媒透露，粵劇重視中國民間信仰，需供奉粵劇行業的保護神「華光先師」，但雙方對此一直未能達成共識。教會代表則說，雖然歡迎不同信仰的人使用新教會空間，但認為如果有人來到教會，並崇拜另一個神便是不尊重教會。

新光主席又認為劇院本身已有好的座位結構、燈光、音響氣氛，擔心重新裝修後的味道會不一樣，又認為52年歷史「新光」品牌和香港集體回憶突然消失會傷害香港人感情；又不滿政府未有出手相救，指不少公營劇院等禮堂都曾在設計時來新光取經，而新光並非單純「私人機構」，更是文物及回憶，並提到在2012年挽救戲院時一年便要花1,200萬港元。

他又說，西九戲曲中心、高山劇場等場地，租期不如私人場地靈活，且為確保公平，各個戲團的檔期也有限制，而最新西九在今年6月只有數日檔期可供劇團租用。文化體育及旅遊局則表示，強調重視粵劇發展，並已在政府部分場地每年預留70天給粵劇團體演出，鼓勵他們早些規劃。