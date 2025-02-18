深圳地鐵11號線繁忙時間故障　乘客困車廂20分鐘

廣東省深圳地鐵11號線周一（17日）早上在繁忙時間突發故障，大量乘客被困車廂，有乘客稱被困長達20分鐘。深圳地鐵透過官方微博連發三則公告，向乘客致歉。對於事件造成不便，乘客可前往客服中心索取延誤證明和辦理單程票退票。

網上傳出多段現場影片顯示，一列地鐵列車到站後車門未打開，車廂內有大量乘客被困，有工作人員使用應急開關打開車門，車廂內另有乘客嘗試開門未果。有影片發布者指，事發時聞到燒焦味。一名在列車上的乘客表示，當日早上8時45分許乘坐深圳地鐵11號線進入車公廟站，中途突然聽到撞擊聲，地鐵就停下來，應急開關無法使用，很多乘客打電話報警，至約9時05分車門才被打開。

事後，深圳地鐵官方微博於一小時內連發公告，指受設備故障影響，地鐵11號線碧海灣站往崗廈北站方向列車延誤，而後海站往福田站方向亦暫停服務並啟動巴士接駁，華強南站至福田站以及碧頭站至後海站服務調整，乘客亦可改乘其他交通工具。及至上午9時47分，深圳地鐵表示11號線故障已處理完畢，列車服務有序恢復。