盧特尼克任美商務部長　華對加徵關稅表達關切

美國參議院周二（18日）以微弱多數的贊成票確認盧特尼克（Howard Lutnick）為商務部長，是總統特朗普推出「美國優先」貿易議程的關鍵一步。

參議院以51票贊成，45票反對，確認盧特尼克出任商務部長。盧特尼克是一名猶太裔金融家，也是特朗普的競選金主之一，在特朗普新政府過渡團隊擔任聯合主席，協助特朗普審查並建議內閣提名人選。

盧特尼克曾擔任金融服務公司坎特·菲茲傑拉德（Cantor Fitzgerald）的行政總裁，一直支持對美國進口產品徵收關稅。他上任後的工作重心可能是與特朗普提名的候任美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）一同管理特朗普的貿易政策，包括向盟友和對手在內的貿易夥伴徵收關稅。盧特尼克早前在參議院提名聽證會表示，支持針對國家而非特定產品的全面關稅，這樣可迫使各國降低對美國出口產品的貿易壁壘，可以利用關稅創造互惠、公平和尊重。

在北京，中國商務部部長王文濤周三（19日）向盧特尼克致信，祝賀對方就任美國商務部長之餘，同時就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。王文濤強調，美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿。中美雙方在芬太尼管控方面已經開展了廣泛、深入的合作，並取得了顯著成效，美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞，中方希望通過平等對話磋商解決各自關切。