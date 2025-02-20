啟德體育園3.1開幕禮　陣容包括運動員藝人　8500門票明起10元發售

啟德體育園將於3月1日開幕，開幕典禮將在傍晚6時半於主場館舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(20日)披露演出陣容，其中包括「劍后」江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪、內地運動員樊振東、林丹等。另有藝人甄子丹、朱玲玲；歌手林子祥、容祖兒、GIN LEE李幸倪、MC張天賦及內地藝人李宇春等參與。8,500張門票明日(21日)早上10時起經城市售票網以先到先得方式發售，每張10港元，每次最多只可購買2張，收入會捐贈予香港公益金，另有8,300張門票將派予低收入人士及區議會等。

當晚的開幕典禮將有3.36萬張門票，當中1.68萬張由政府分發，包括8,300張予低收入人士、區議會等，8,500張則公開發售，另有1.68萬張由啟德體育園供予贊助商等。而明天公開發售的門票並非直接發售，而是需先以實名購買入場門票換領券，再在下周四至下周六(2月27日至3月1日)指定時間在啟德體育園體藝館換領有效入場門票。換領門票時，購買者需出示與換領券所示姓名相同，且附有相片的身份證明文件核對身分。

至於開幕典禮的電視播放安排，羅表示，明白市民當晚想盡早看到表演，但政府立場是提供最緊湊、鏡頭最佳的的節目版本，與製作團隊商議後決定轉播，團隊會在開幕禮後90分鐘內完成剪輯，再提供予免費電視台聯播，市民能即晚9時半一氣呵成看到開幕禮。

她提到，是次為首次經電視台轉播節目，而園內設備先進，舉行直播是無問題，但開幕禮旨在展示體育園的美麗、宏偉的一面，因此決定延遲轉播，亦是常用的播放方式，並非所有大型演出都有直播；現在很多時都會粉絲等拍片上網，反而引起討論，不擔心延遲會影響觀看人數。安排亦方便市民收工後回家觀看。

當局早前指開幕典禮會有體育、大型舞蹈及歌唱演出，演繹啟德的歷史同蛻變，貫穿「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」4個主題；而演出嘉賓會跨年齡、跨世代，包括來自本地和內地體育及文娛界代表。