六旬男荃灣西站外暈倒送院亡　休班醫護斥港鐵拒借AED急救

一名烏克蘭籍男子在上周五(14日)情人節於港鐵荃灣西站外暈倒，最終證實不治。當日參與施救的休班醫護人員指，當日曾向港鐵站職員要求借AED機(自動心臟除顫器)為事主急救，但職員以暈倒人士並不在港鐵範圍內推搪「唔關佢事」。該救護人員批評警覺性低，並向港鐵投訴。執法部門今日(21日)證實，事發當日下午3時07分接報有人暈倒，到場後發現一名62歲持護照的烏克蘭藉人士暈倒，送往仁濟醫院後死亡。港鐵回覆該救護時表示，認同人員不應有猶豫，應立即提供AED機，又承諾會提高職員警覺性，以及教育職員如何處理突發事件。

該名休班醫護人員在社交平台發貼稱，情人節當日於荃灣西鐵站外的士站遇到有人暈倒，當時已有人報警。他隨即為該名烏克蘭籍男子做心肺復甦，並着男途人前往港鐵站取自動心臟除顫器，但該男途人返回現場時，僅引述港鐵職員稱現場非港鐵範圍內，要派一名職員前來「了解咗先」，亦未有攜帶AED機。他續指最後為事主做心肺復甦至救護員到場，但事主仍沒有恢復心跳，隨後交回救護員處理。

貼文質疑「人命黎(嚟)，點解唔喺港鐵範圍就唔可以借機？」、「港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」直指職員對突發事件警覺性低，並向港鐵投訴。該醫護其後又引述港鐵職員回覆稱，整件事是不應該有猶豫的地方，應該要立即提供AED機，亦同意救人無人可以置身事外，亦承諾會提高職員警覺性及教育職員如何處理突發事件。帖主表示，「都盡咗力，問心無愧」，希望避免同類事件再發生，「救得一個得一個」。

根據港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。而荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。