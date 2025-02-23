東鐵綫月台男童小解　母用膠袋盛尿液　職員 : 罰錢呀你咁樣便溺

網上瘋傳一條女子疑在港鐵月台用膠袋盛載兒子便溺後的影片，片長38秒，事發在港鐵東鐵綫沙田站月台，片中見一名月台助理員、一名年約40歲女子及疑其兩名兒子，月台助理目睹男童便溺，即開咪向該名女子稱「唔係呀嘛，係個角甩頭，睇到呀上便閉路電視，影住呀，有人睇住呀24小時！」該名操半鹹淡廣東話女子邊持一個疑載有尿液的橙色膠袋邊回應「我知道呀，但唔會呀！」，其後，月台助理問女子「你𠵱家去邊呀？你離開𠵱度定點呀？你直接行喇，要call清潔嚟清潔呀呢度！」，此時，女子左手持橙色膠袋，右手則推着一部嬰兒車離開，她邊行邊回應，「無人，無嘢呀！」兩名手持平板電腦的男童亦隨後步走，月台助理指「你成袋尿，點會唔係嘖！」

女子聞言後怒把橙色膠袋放於嬰兒車上的背包內，並稱「我擺係入面得唔得呀！」，月台助理回覆「罰錢呀，你咁樣便溺，你知唔知呀！」女子稱「你罰錢呀，瀨咗尿出嚟喇.....細路仔嚟唔切呀嗎！」女子其後與兩名兒子「敗走」步離月台時仍辯駁，她其中一名兒子向着拍片者揮手，此時，月台助理稱「依家咪嗌你走囉，冇嘈你囉！」，片段亦至此完結。

網民睇片後均稱讚該名港鐵月台助理，「港鐵哥哥做得好，值得表揚」、「港鐵職員好好修養，用“便溺”去形容」、「職員處理得好合理 ！」、「正呀，用個咪嚟講，多觀眾又可以保障其他乘客聽到個過程清晰」，另有人指摘女子「真係黐撚線有冇公德心㗎？」、「嘩兩個都讀緊小學喎，廁所都唔識去啊」、「要教下你個仔學下忍尿 學不到 就帶尿片出街啦」、「沙田站有洗手間，行上去有幾難」、「罰佢錢啦，甘先唔會有下次」。