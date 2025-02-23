內地廠推AI矽膠娃娃大受海外歡迎　額外付費可談心

人工智能（AI）矽膠娃娃成為近期熱話，情感交互機械人概念從「生理工具」向「情感伴侶」轉變，引發關注。廣東中山市成人玩偶製造公司金三玩美（WMdoll）去年12月向海外，推出接入ChatGPT等AI模型的人形伴侶機械人，每個售約1,500至2,000美元（約1.17萬至1.56萬港元），大受歡迎。

該公司推出最新AI智能玩偶系列「MetaBox」，提供8種不同的「性格」選項，讓用戶根據自己的喜好選擇。公司表示，MetaBox具備長期記憶的能力，能連續數天與用戶進行流暢對話，並為用戶提供情緒上的支持與價值。惟用戶希望充分體驗AI互動功能，需額外支付100美元（約780港元）的訂閱費用，一旦暫停訂閱，玩偶的對話互動等功能將隨之停止。

這款AI矽膠娃娃目前主要在海外市場銷售，內地消費者最快在4月才有機會購買。市場研究機構的數據顯示，全球情趣機械人市場在未來幾年將迎來爆炸式增長。據券商研報預測，該市場今年規模將突破300億美元（約2,340億港元）大關，其中AI情感互動型產品將佔據超過40%的市場份額。