指參考工資中位數有做水魚感覺　議員倡以市價聘外勞

政府指現時本港建造業人力預測在2023至2027年出現顯著短缺，而且出現技術工人老齡化問題，未來數年人數需求仍然殷切。有議員指輸入外勞名額未用盡，參考工資中位數有「做了水魚的感覺」，建議可按照市價聘請外勞，當中差價用作成立基金培訓本地人才。

議員劉國勳今日(24日)在立法會人力事務委員會上關注勞工生產力及水平下跌問題，又指出現時輸入外勞名額未用盡。他指業界認為可以將外勞比例由1：2提升至1：4，但認為可以將聘請的主導權交給承建商。

他續稱，參考工資中位數有「做了水魚的感覺」，舉例澳門只需支付1.5萬港元，但本港需要支付3萬港元。他建議認為可以按照市價聘請外勞，當中差價用作成立基金培訓本地人才，別讓中介賺取差價。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑解釋，推行並制訂計劃細節時時獲業界認同，政府有嚴謹審批，現時本港有1.2萬個名額，引進了約9,000個外勞，認為現時尚有空間聘請外勞，需要適時檢視措施。

議員陸瀚民關注女性參與建造業的情況，指技術員工不是太多，關注相關課程的成效。他又指聘用女性時，或要考慮女性專用空間等配套。

劉俊傑指行業男性參與較多，認為部分需要心思細密的工作也適合女性。他說要配合婦女兼顧家庭的時間，油漆、平水及「唧膠」等工作體力要求較少，或適合她們。他說部分包商表示願意聘用婦女，未來會試行。