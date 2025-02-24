涉呃港大72萬租津　法律系副教授脫罪

香港大學法律學系副教授李雪菁涉嫌在2019年至2021年間，訛稱居於九龍塘又一村，實際上卻與父母同居於沙田九肚山物業，詐騙港大租屋津貼逾72萬港元。李雪菁被廉署起訴一項欺詐罪，她不認罪受審，今日(24日)在區院獲判無罪。

54歲女被告李雪菁，報稱副教授。她被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間，向港大虛假表示她已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及入住規則、意圖詐騙而誘使港大向她發還租金、差餉和管理費合共722,400港元，導致她獲得利益，或導致港大蒙受不利。控方開案陳詞指，被告於1992年8月加入港大法律學系，任職講師，2007年升任副教授，2011年兼任法律學院副院長。

控方指，2005年10月，被告首次就她租用的九龍塘又一村單位申請自行租屋津貼，她其後每兩年重新提交一次申請。在申請自行租屋津貼時，申請人須申報同意遵守批出津貼的規則及規例，包括入住規則。案發期間，被告一直與父母居於沙田九肚山寶栢苑物業，如港大知悉被告並沒有遵守相關入住規則，便不會向她發還任何申領款項。

案件編號：DCCC 263/2023