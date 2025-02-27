解放軍無預警射擊演練　60機艦現蹤台海

中國大陸解放軍周三（26日）無預警在距離台灣高雄、屏東外海約40海里的海域劃設操演區，開展射擊訓練，編隊於當日下午3時40分離開。台灣防務部門周四（27日）公布，周三上午6時至周四上午6時合共偵獲解放軍軍機45架次、軍艦14艘和公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中34架次軍機飛越台海中線，進入台灣中部和西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應處。

台灣防務部門於周三晚上發布兩段影片，包括台灣海軍基隆級導彈驅逐艦蘇澳號對解放軍海軍054A型導彈護衞艦黃岡號廣播驅離。蘇澳號軍官對黃岡號廣播指，解放軍艦艇在台灣專屬經濟劃設禁限區，欲實施海上射擊，違反國際規定，嚴重影響海空域飛航安全，請立即停止上述危險行動。另一段影片時長僅6秒，台灣海軍成功級導彈巡防艦班超號的艦上官兵所拍攝，顯示班超號監控解放軍海軍071型船塢登陸艦四明山號和903型綜合補給艦千島湖號。

大陸外交部周三被問及解放軍無預警操演時時「這不是一個外交問題」，有台灣官員指大陸身為聯合國安理會常任理事國，未來需處理俄烏或中東兩場戰爭，此時透過展現硬實力，值得觀察是否希望換取政治上的叫價空間。