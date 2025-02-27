建造業學位課程畢業生可申領每月5千在職培訓津貼　3.17接受申請

新一份《財政預算案》提出，為吸引更多青年加入建造業，政府將與建造業議會撥款共9,500萬元，在未來兩年，繼續為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預料惠及1000名學員。建造業議會表示，議會1.5億港元人才培育的撥款涵蓋五大專業範疇，包括工程、建築、測量、規劃及園境的青年專才，正與業界商會及專業學會敲定細節，稍後會公布詳情，將於3月17日接受申請。

建造業議會指，申請人只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫時毋須提供青年專才的資料。成功申請的公司，可就每名獲批青年專才，每月獲得5000元津貼，津貼期由今年7月起計，為期一年；而有關公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額。 議會又指，申請人必須符合指定條件，包括隸屬建造業5個專業範疇的顧問公司或總承建商，以及要是35歲或以下、尚未獲取專業資格，以及未獲政府其他相類津貼等。

建造業議會又指在技術工人方面，會繼續善用政府2022年10億元撥款及議會資源，加強培訓新血，並提升業內工友的技術水平。培訓學額由2021至22學年的6,000個，增加至2022至23學年至2027至28學年每學年最少約12,000個，包括提供不同時數的短期課程供轉職人士於公餘時間完成培訓後投身建造業，以及「一專多能」兼讀制短期課程等。