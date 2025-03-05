加速打造國際航運樞紐　廣州港出海航道擬拓寬

廣東省生態環境廳周一（3日）發布《廣州港20萬噸級航道工程環境影響報告書受理公告》，內容提及當地將加快把廣州港打造成世界一流港口、國際航運樞紐，促進粵港澳大灣區和廣東自貿區的快速發展，迫切需要進一步拓寬廣州港出海航道。

報告書顯示，廣州港大型貨櫃泊位主要集中在南沙港區南沙作業區，現有廣州港南沙作業區以南長約66.7公里的出海航道，可滿足10萬噸級貨櫃船與15萬噸級貨櫃船（不滿載，營運吃水控制在14.5米以內）；滿載20萬噸級貨櫃船（減載）與5萬噸級以下船舶雙向通航的要求。隨着20萬噸級船舶進出港艘次大量成長，20萬噸級船舶將與對向行駛的5萬噸級以上船舶相互制約，延長船舶等待航道時間，增加港口及航運公司營運成本，加大航道安全管理風險，因此需拓寬廣州港出海航道。

報告書另指出，項目對涉及海洋生態一般敏感區、生物資源、中華白海豚等重要物種影響程度均為「中」，對特殊生境無影響。項目海洋生態影響程度為「中」，必須採取有效的生態保護和修復措施，對周邊海洋生態的影響程度降低至可接受範圍內。