桌球大獎賽未完場趕走觀眾　消委會暫接7宗投訴　當局認不理想

世界格蘭披治桌球大獎賽首度在香港舉行，昨(4日)起一連6日在啟德體藝館作賽，惟有觀眾在賽事未完結時被要求提早離場。消委會表示至今就賽事接獲7宗投訴，包括要求觀眾提早離場事件。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(5日)表示，昨晚比賽情況十分精彩，球賽比預期長，尾場比賽遲開始，去到大約11時15分，場內大約100位觀眾，主辦方有一個信息，指當時那局打完之後，比賽仍然會繼續進行，直至有結果為止，但觀眾需要離開，主辦方大約11時45分要求觀眾離場，但場內仍有數十名觀眾，雙方出現理論。

羅淑佩認為事件非常不理想，今日先後發出兩份聲明，為不完整賽事致歉。她指已要求主辦方在剩下賽事，可讓觀眾觀看賽事直至完結，如果比賽進行至深夜，觀眾可以使用通宵巴士離場，亦會按情況需要安排額外交通工具助觀眾離場。

她稱啟德體育園與主辦方在溝通上出現磨合問題，對於安排做得不好，主辦方致歉並提出補償方案，持3月4日晚上7 點半1號枱觀眾，可兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。她強調園方、主辦方和文化體育及旅遊局會就初期不理想情況總結經驗，確保不會發生相同事件。