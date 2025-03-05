接連有學童輕生　救助兒童會籲家長主動關心子女

近日香港接連發生學童自殺個案，香港救助兒童會今日(5日)表示，悲劇背後可能有複雜多樣的原因，包括學業壓力、家庭及人際關係問題等，當學童無法應對這些壓力和挑戰，或者找到幫助時，容易逐漸感到孤單，負面情緒反芻，最終感到絕望，甚至產生輕生念頭。救助兒童會呼籲家長及照顧者多主動關心子女的身心需要，與子女共同訂立合理期望，以減輕不必要的壓力，在成長的路上支持他們，亦鼓勵學生關顧自己的精神健康，覺察情緒需要；在遇到困難時，主動向信任的人及機構尋求幫助。

救助兒童會認為家長及照顧者應與子女建立信任，讓學童感受到家人不是在說教或訓導，而是以同理心及關懷支持他們，成為他們的後盾。家長亦應建立開放的溝通態度，鼓勵子女分享他們的感受和想法，並以開放和不批判的態度傾聽，讓子女感到被理解和支持，救助兒童會強調家長的理解、支持與信任，能讓學童在困難時刻勇於尋求幫助。

另外，救助兒童會建議，家長及照顧者可以教導子女舒壓技巧，如深呼吸和多運動，以適時放鬆並在面對壓力時保持冷靜。亦應協助子女建立健康的生活習慣，藉此教導他們關注精神健康和自我關懷的重要性。另外，學校亦應提供適切支援，包括推行社交情緒學習，正向教育、壓力及情緒管理等，及推廣校園精神健康，教導學生以正面的態度處理情緒、應對壓力和克服困難。