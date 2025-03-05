少女與友人爬山不知所終　離奇失蹤原因惹爭議

陝西西安市一名13歲的中學生與友人爬山後離奇失蹤，至周三（5日）已超過4日，同伴獨自後並無向家屬交代女生的去向。現場曝光女生失蹤前與同伴在路邊商店購物的閉路電視畫面，她並無異常的慌張神態和動作自然。惟女生失蹤的原因在網上引起爭議，有知情人士發文指，女生的遺體在山上草叢旁尋回，正等待官方通報。

事發於上周六（1日），失蹤女生任睿娜在離家前與祖父一同外出取速遞包裹，但在回家途中表示要找同學玩，便獨自離開。家長原以為任女與往常一樣留宿在朋友家中，直到翌日一直未見回家才察覺異常。女生家人發布尋人啟事和報警求助，找到與任女一同爬山的女學生，但對方事後並不願交代詳細情況。

案件疑點重重，有網民質疑有多少同學與失蹤女生一起爬山，為何獨自回家的女同伴不願向家長詳細說明當時的情況？也有網民質疑獨自回家的女同伴應知道任女失蹤情況或去向，家屬或警方應向其詢問。另有網民認為，警方應問清楚女同伴中途返回的原因，與任女分開的位置和後續的行蹤等，若對方配合調查，將可縮小搜索範圍，提高尋人效率。

當地警方周二（4日）表示，任女目前仍處於失聯狀態，但已組織警力上山搜尋。有網民透露消息指，周二已在東峰山的一個草叢中找到失蹤少女，但明顯死亡，警方到場拉起封鎖線調查，目前等待官方宣布。