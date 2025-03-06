網紅貓一杯遭營銷策劃公司起訴　下月開庭

網名「Thurman貓一杯」的內地女網紅徐嘉藝去年因傳播網絡謠言，導致社交平台被全面封禁。內媒引用商業登記查詢網站「天眼查」報道，浙江杭州市濱江區人民法院周一（3日）向杭州瑟曼網絡科技有限公司、徐嘉藝下達開庭傳票等，稱該法院受理原告上海黑芒營銷策劃有限公司與被告杭州瑟曼網絡科技有限公司（下稱瑟曼網絡）、徐嘉藝服務合同糾紛一案。

送達內容包括起訴狀副本等訴訟資料，自公告發出之日起，經過30日即視為送達，並定於下月18日在上述法院公開審理此案。報道指，徐嘉藝名下共關聯5間公司，目前其中4間為存續狀態，經營範圍多涉及軟件及資訊科技服務業。據知情人士透露，瑟曼網絡是徐嘉藝的網紅經紀公司，由她間接持有41.4%股權。天眼查顯示，瑟曼網絡今年1月新增3條欠稅公告，欠稅餘額合計1.5萬餘元人民幣（約1.6萬港元），涉及城市維護建設稅、增值稅、印花稅等稅種。

徐嘉藝曾是擁有千萬粉絲的網紅，去年初拍攝的「在巴黎拾到小學生秦朗作業本」影片一度成為網絡熱門話題。惟其後杭州公安通報稱，徐嘉藝發布的該系列影片腳本為策劃和編造而成，對她、編導薛某及涉事公司處以行政處罰。微信、微博和抖音等多個社交平台對徐嘉藝帳號永久封號。