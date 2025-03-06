兩軍工系出身人大常委　不在主席團名單惹關注

十四屆全國人大三次會議主席團和秘書長名單周二（4日）在預備會議獲通過，內地官媒周三（5日）刊出名單。軍工系統出身的全國人大常委許達哲、羅琦不在今年的名單內，據報兩人也沒出席周三舉行的人大會議開幕，引起關注。

十四屆全國人大三次會議主席團今年有176人，比去年的181人減少。跟去年名單比較，除了許達哲和羅琦，今年不在名單內還包括農業農村部部長韓俊、湖北省委前書記王蒙徽、浙江省委前書記易煉紅、吉林省委前書記景俊海、河南省委前書記樓陽生，以及受查的中央軍委委員苗華、人大常委蔣超良、前台盟中央常務副主席李鉞鋒，還有去年12月辭任人大常委的束為。

許達哲於1956年9月出生，是湖南瀏陽人，在航天部、航空航天部、中國航天工業總公司工作過，曾任中國航天科技集團公司董事長、黨組書記、國家航天局局長等職務，其後調往湖南，擔任過省委書記、省人大常委會主任、省軍區黨委第一書記。羅琦於1967年10月出生，是四川自貢人，為核動力專家，2019年當選為中國工程院院士。他曾任中國核動力研究設計院中核集團副總工程師、原子能院黨委書記、中國核工業集團有限公司總工程師等職務。