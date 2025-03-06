女博主產前一天才知懷孕　醫生稱罕見

一名內地美妝博主近日發影片稱，她因為下體大量出血到醫院檢查，竟得知自己已經懷孕34周。替她接生的江蘇省昆山市中醫醫院稱，了解的情況與博主所述基本一致，但其他醫生認為情況極少發生，理論上不太可能。

博主「婷婷與芃芃」在影片中稱，她前往婦科就診當日，得知流血是穿羊水。第二天檢查子宮頸開一指（約2厘米），嘗試順產後發現羊水三度污染，改為剖腹產，嬰兒因早產送入兒童深切治療病房，10天後順利出院。博主自稱懷孕期間月經正常，其在影片中公開的就診紀錄顯示，她是在昆山市周莊人民醫院驗出懷孕，後在昆山市中醫醫院誕下孩子。

武漢市第四醫院婦產科主任黃利紅稱，作為有正常認知的女性，一般能分辨自己是月經還是異常出血，而且懷孕20周就會感覺到胎動，與胃腸蠕動有很大差別。黃利紅稱職業生涯中，確實遇到過不知道自己懷孕、直到快分娩才到醫院的患者，但多見於一些低齡意外懷孕女孩和認知上有障礙女性。瀋陽一間三甲醫院產科副主任醫生楊女士也稱，一般懷孕女性會停經，而且不太可能感覺不到胎動，她認為可能是事主較胖導致。