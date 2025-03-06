城大研檢測平台　助篩查早期癌症　項目獲政府撥款資助

政府在2023年推出100億港元資助計劃「產學研 1+計劃」，旨在加速研發成果「從1到 N」的轉化，及促進政府、業界、大學及科研界的相關合作，每項上限為1億港元。香港城市大學（城大）正開展一項突破性研究，致力研發一套可用於癌症早期篩查及個人化治療的創新技術平台，聚焦於提升「循環腫瘤細胞」（CirculatingTumor Cells, CTCs）檢測的靈敏度，為精準癌症診斷和治療開拓新道路。該項目已獲得政府「產學研 1+計劃」第一輪的撥款資助。

城大今次獲批的研究項目，名為「基於微流控技術的循環腫瘤細胞檢測平台及其在癌症早期篩查和精準監測中的應用」，由城大高級副校長（創新及企業）、楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦教授帶領，目標是開發新一代的 CTC 檢測平台，提升癌症檢測的靈敏度和精準度，以應對癌症的預防、診斷和治療的臨床需求。

楊夢甦解釋，癌細胞可以脫離原發腫瘤進入血液循環系統之中，稱之為循環腫瘤細胞（CTC）。CTC 攜帶着與原發腫瘤相關的重要分子和細胞信息，精準檢測並通過多組學（Multi-Omics）技術全面分析 CTC，不僅對癌症早期篩查和疾病監測至關重要，而且可以針對特異性的靶點和抗原，以開發細胞療法和mRNA疫苗，協助癌症的個人化治療。

楊指，今次研究項目的目標是在未來兩年內，成功開發一套創新的CTC檢測技術系統，同時令產品達至商品化的階段，應用於癌症篩查和監測，以增加早期發現癌症的機會、提高癌症治癒率及病人的生活質素。