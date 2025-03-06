赴港讀大學台生因疫情社運減少　近年局部回升

香港5間大學本月初到台灣招生，台媒周三（5日）指出，香港爆發社會運動及新冠疫情後，赴港升學的台灣學生減少，近年赴個別大學的台生才有所回升。

台灣「2025大學暨技職校院多元入學博覽會」上周六（1日）起一連多日在台北、高雄舉行，包括香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港理工大學、香港恒生大學參展。去年於香港城市大學畢業的台生吳舟凌對台媒稱，過去幾年赴港升學的台生明顯減少，以城大為例，據他了解去年只有3名台生入讀，目前城大台生共約20人，台生較多的是港大和科大。他認為，台生赴港升學人數大減，因2019年發生社會運動導致香港政局不穩，令台生卻步，即使香港各大學赴台招生，相信台生意願不大。以其在台所讀母校為例，畢業生近年大都選擇留台升學，既不來港，也少有到海外。

另一就讀於港大工業工程學系二年級的台生武翰農表示，社會運動發生後，赴港台生從過去每年20多人減少至個位數，但近年有回升。據他了解，兩年前他入學時，港大只招收了8名台生，但去年9月招收了20多人。他認為，台生人數上升除因香港恢復穩定及疫情過去，也與港大的國際排名有關，預期未來赴港台生將遞增，除因社會已恢復穩定，其次是香港近年融入大灣區，提供更多發展機會，他畢業後也準備留港工作。