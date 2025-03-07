公院去年度錄29宗醫療風險事件　創5年新高

醫院管理局今日（7日）公布去年度公立醫院的醫療事故周年報告。2023年10月至2024年9月期間，該局合共通報29宗醫療風險警示事件，較前一年度增加10宗，數字亦創過去5年新高；而重要風險事件則有80宗，按年減少2宗。80宗個案中，有74宗涉及藥物錯誤，以及6宗錯誤識別病人身分或資料。

醫管局指，有關報告已獲大會通過，希望公布報告可提升公立醫院醫護人員的風險管理意識。

新一年度的報告中，有11宗個案於2023年第4季發生，而去年的首3季，則分別錄得6宗、5宗及7宗醫療風險警示事件。29宗個案中，「進行外科手術或介入手術程序後，在病人體內遺留工具或其他物料」佔13宗，而「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」有9宗，是過去9年的新高，另外亦有兩宗住院病人自戕個案。

13宗「在病人體內遺留工具或其他物料」個案中，有5宗涉及破損的器具、4宗涉及引流管或導管、3宗遺留紗布或敷料，亦有1宗涉及鼻胃喉管。

至於事故的後果，有22宗被列為「輕微或不明顯後果（Minor／insignificant consequence）」、４宗「嚴重／中等後果」。另外，除了兩宗病人自殺個案，亦有1宗孕產婦死亡個案被評為「極端後果（Extreme consequence）」。