地震後重建前期規劃完成　全體災民10月遷新居

西藏自治區日喀則市定日縣今年1月7日發生黎克特制6.8級地震，造成逾300人死傷，超過3,600間房屋倒塌。事發後2個月，日喀則市委副書記、市長王方紅周四（6日）表示，預計受災群眾於今年10月底前全部入住新居。

身兼全國人大代表的王方紅目前隨西藏自治區代表團，在北京出席十四屆全國人大第三次會議。他周四回想地震發生時，當日完成第一輪搜救任務，最大程度搶救傷者，確保所有受災群眾及時醫治，並同日實現道路、通訊、供水、供電全面恢復。由於地震發生時正值嚴冬，首要任務是安排受災群眾入住安置點的臨時板房，並保障基本生活，包括提供取暖設備，確保有棉衣穿、有熱飯吃、有乾淨水喝、有病能醫。他指出，當地243所受災學校、4.7萬多名學生，周三（5日）已跟全市其他學校學生一同如期開學復課。

王方紅稱，災後重建方案提出民房建設、村莊配套、農業設施、基礎設施、公共服務、配套產業、防災減災等方面任務和項目清單。9家探勘測繪設計單位、500多名技術人員在春節期間沒休息，在充分評估地震斷裂帶和地質災害影響範圍的基礎上，確定村莊選址和建築設計。到目前，已基本完成規劃設計等前期工作，力爭今年9月西藏自治區成立60周年時，讓部分老百姓率先搬入新居。