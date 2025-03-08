全國人大常委會工作報告　將加強AI等新興領域立法研究

十四屆全國人大三次會議第二次全體會議周六（8日）早上9時在北京人民大會堂召開，全國人大常委會委員長趙樂際進行全國人大常委會工作報告，公布今年將對人工智能（AI）、數字經濟和大數據等新興領域加強立法研究。

趙樂際發表全國人大常委會工作報告，指出過去一年全面實施關於完善和加強備案審查制度的決定，推動備案審查與合憲性審查有序銜接，主動審查報送備案的2,146宗行政法規、地方性法規、司法解釋、特別行政區本地法律等，研究和反饋公民、組織提出的5,682宗審查建議，督促制定機關糾正處理1,040宗各類規範文件。全國人大常委會共審議39宗法律案決定批准條約、重要協定12項，把28宗次法律草案向社會公布徵求意見，收到超過7萬條各方面意見建議。全國人大常委會亦實行了正確監督、有效監督、依法監督，一年來共聽取審議「一府一委兩院」21個報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、9項專題調研，作出2項決議。依法依規辦理來信來訪19.4萬件次。趙樂際又指，全國人大常委會做好代表資格審查工作。依法補選代表3人、終止代表資格30人。目前，十四屆全國人大實有代表2,929人。

此外，全國人大常委會建立健全了政府債務管理狀況報告制度，2024年首次聽取審議國務院相關報告，提出統籌政府債務風險化解和穩定發展、建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制等建議。同時，加強監察、司法工作監督，聽取審議國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況報告、最高人民法院關於行政審判工作情況報告、最高人民檢察院關於行政檢察工作情況報告。

今年，全國人大常委會將圍繞完善生態文明制度體系，繼續推進生態環境法典編纂工作，制定國家公園法等；圍繞完善國家安全體系和公共安全治理機制，制定突發公共衞生事件應對法等，修改道路交通安全法、食品安全法、治安管理處罰法等；圍繞加強涉外領域立法，修改海商法、對外貿易法等。全國人大常委會亦會圍繞健全社會主義市場經濟法律制度，制定民營經濟促進法、國家發展規劃法、金融法等，修改反不正當競爭法、企業破產法、銀行業監督管理法等；圍繞推進社會、文化領域立法，制定法治宣傳教育法、託育服務法等，修改傳染病防治法、國家通用語言文字法。