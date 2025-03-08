最高檢嚴懲電騙　緬北明家案兩會後盡快宣判

最高人民檢察院檢察長應勇周六（8日）在北京召開的十四屆全國人大三次會議第二次全體會議作最高檢工作報告，強調要嚴懲電訊網絡詐騙，點名上月在浙江溫州中院一審開庭審理的緬北「明家」犯罪集團案，擬於全國兩會結束後盡快宣判。

報告指出，全國檢察機關去年共辦理409.96萬宗各類案件，核准逮捕75.3萬名各類犯罪嫌疑人，提起公訴163.1萬人。最高檢對案發超過20年命案，核准追訴336人；常態化掃黑除惡下，起訴涉黑惡犯罪1.2萬人，起訴「保護傘」74人；懲罰電訊網絡詐欺犯罪，起訴7.8萬人，較去年同期上升53.9%。其中外逃27年的「紅通人員」屈健玲2022年在境外落網並被遣返回國，最高檢對此宗已過追訴時效的案件，核准追訴，並於去年1月由廣州檢察機關提起公訴。

檢察機關2024年受理各級監委移送職務2.7萬人，起訴2.4萬人，同比分別上升37.8%及34.9%，包括貴州省委前書記孫志剛、中國銀行股份有限公司前黨委書記兼董事長劉連舸，均犯受賄罪被判處死緩。最高檢另積極參與重點領域貪腐問題治理，起訴金融、能源、醫藥和基建工程等領域貪腐犯罪5,081人；起訴行賄犯罪3,068人，同比上升18.3%。

最高檢強調要堅決維護國家安全，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，指導新疆等地檢察機關建立反恐怖反分裂檢察辦案協作配合機制，持續推進反恐維穩法制化常態化。報告提及要貫徹香港維護國家安全法，會同最高法、國家安全部等部門，制定懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，捍衞國家主權、統一和領土完整。