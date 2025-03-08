本港胸肺疾病高發　肺癌女患者上升　每10萬名女性24.2人發病

胸肺疾病佔總死亡人數逾3成，而吸煙一直是引致肺疾的重要原因之一。專家指，隨着本港整體吸煙率下降，慢性阻塞性肺病的新症亦持續下降。惟近年本港女性肺癌數字不跌反升。多家關注胸肺的學會共同舉辦了「肺」事知多啲健康嘉年華，讓大眾認識各種肺疾的風險，及早預防及診治。

數據顯示，2023年全年有約5.6萬人死亡，當中近兩萬人死於胸肺疾病，而吸煙則是不少肺疾的罪魁禍首。美國胸肺學院(港澳分會)會長楊耀昌表示，吸煙是慢性阻塞性肺病的主因，而慢阻肺病是不能逆轉的致命疾病，由於呼吸系統被長期破壞，引致呼吸道阻塞及收窄，導致缺氧、氣喘及咳嗽等。去年香港約有43,200名慢阻肺病病人在公立醫院接受治療，幸因香港整體吸煙率下降，加上醫療團隊多年努力，以及公眾教育的提升，慢阻肺病患者持續下降，由2010年每年近7,000新症，跌到近年每年4,000多宗新症。

適逢三八婦女節，香港胸肺基金會主席古惠珊呼籲，關注女性患上肺疾的風險。根據香港癌症資料統計中心數字，2022年全港肺癌新症有5,707宗，女性則有2,367宗。她指出，在本港男性肺癌發病率正在下降之時，女性肺癌數字過去十年不跌反升，新症數字在過去十年增加近45%，發病率由2013年每10萬名女性有21.1人發病，升至2022年的24.2。

此外，為提升大眾對肺病的認知，香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院(港澳分會)舉辦健康嘉年華，透過哮喘、慢阻肺病及肺癌等最新健康資訊展覽、攤位遊戲、簡單肺健康測試、專業治療師帶領的呼吸運動、八段錦工作坊以及扭波波同樂等，以互動方式讓大眾認識各種肺疾的風險，以便及早預防及診治。嘉年華於今日及明日(8至9日)在荃新天地二期舉行。