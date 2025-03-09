疑因長期不合遇欺凌提離職　台企董事長持刀捅死技術長

台灣台北知名企業雲云科技（CuboAi）高層疑因理念不合，公司董事長曾志新上周五（7日）竟用水果刀捅死梁姓技術長，隨後試圖自殘，但被其他同事搶刀阻止。兩人被緊急送院搶救，梁男最終傷重不治身亡。梁男的妻子向警方錄口供時表示，丈夫遭到職場欺凌，近日心情低落，焦慮煩躁甚至失眠。

台媒上周六（8日）報道，梁姓技術長早前提出離職後，曾男持水果刀刺向對方後頸，並試圖拿刀自殘未果。當時辦公室的同事紛紛衝進會議室，奪刀壓制曾男。目睹整件事發生的同事直到深夜仍相當震驚，表示雖然知道兩人不和，但沒想到會演變成殺人案件。也有同事表示，可能要失業了，畢竟一間公司竟然會發生董事長殺人案，恐怕沒有股東敢投資。

網上流傳一段錄音，梁姓技術長曾在一場會議中表示，對於欺凌這件事，他有很深刻的感受；自述自己遭到曾男欺凌，包括當同事面前羞辱他、無預警把他踢出主管群組等。梁男坦言曾寫萬言書給對方嘗試溝通，但未見任何改善。惟前述錄音未經證實，詳細情況仍待警方調查釐清。