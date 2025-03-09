M+今免費開放標準門票展覽　大批訪客輪候　下午4時截龍

一年一度的「香港藝術三月」開展，為慶祝藝術三月， 西九文化區M+博物館今日(9日)免費開放標準門票展覽，市民及遊客可免費參觀館內多個展覽，毋須提前預約。免費開放的展覽包括「M+希克藏品：別傳」、「物件•空間•互動」、「造物記」、「山鳴水應」及「森村泰昌與辛蒂•雪曼：變裝化身」等。有市民指西九餐廳選擇不多，盼日後增加接駁巴士至九龍站等方便到場。遊客表示因留意到免費開放而專程到場參觀。

M+今日的開放時間為上午10時至下午6時，到場參觀的訪客可於藝術廣場入口進入博物館，場館部分出入口將會關閉，館方亦會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可按照工作人員的指示排隊輪候入場，而M+會在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。

東網記者早上約10時到場視察，市民及遊客需要排隊輪候入場，訪客中不乏老友記，也有市民抱着年幼兒子在場等候入場，他們大多可以在短時間內進場。當中，有市民特意帶同相機拍下展品，又指用膳後才到西九，期望日後增多接駁巴士到九龍或柯士甸站，認為更方便他到場。有外國遊客就指，留意到M+免費入場，就一定要來看看，認為現代藝術具吸引力，很喜歡現代藝術博物館。