最高法再提緬北明家犯罪集團案　嚴懲跨境電訊網絡詐騙

最高人民法院周日（9日）舉辦2025年全國兩會《最高人民法院工作報告》解讀系列全媒體直播訪談第二場活動，最高法刑事審判第一庭庭長何莉提及緬北明家犯罪集團主案，強調會持續嚴懲跨境電訊網絡詐騙犯罪。另外，外交部副部長孫衞東同日在北京回應，指中國駐外使領館及外交部將繼續堅決打擊在境外的一切網絡電詐行為，絕不讓違法犯罪分子逍遙法外。

浙江省溫州市中級人民法院近日已一審公開開庭審理了緬北明家犯罪集團主案，是持續釋放依法嚴懲跨境電訊網絡詐騙犯罪的強烈信號。何莉表示，最高法對於詐騙犯罪集團的組織者、領導者、首要分子和骨幹成員，幕後「金主」，組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」，為詐騙集團提供轉帳協助的「卡頭」和行業「內鬼」等，從重處罰。最高法另對以未成年人為主要危害對象和實施未成年人、在校內學生實施犯罪的人員以及從業人員犯罪，將依法判處重刑絕不手軟。

何莉表示，最高法審理電詐案件中，注重全鏈條打擊，對侵害公民個資、協助訊息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得及收益等上下游關聯犯罪一併懲處，堅決斬斷「源頭收集、居中倒賣、非法利用」等黑灰產業鏈犯罪。當局注重追贓物，在審判過程中依法徹查、全力追繳贓物，最大限度地挽回被騙群眾的經濟損失；也着重於促進電詐綜合治理，深入研究詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI變聲、智能換臉等實施電詐的新情況新問題，加強以案說法，加大普法力度，進一步預防和減少電詐犯罪。