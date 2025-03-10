交通銀行(香港)「交銀灣通 共贏未來」　全新網點提供跨境綜合財富管理服務

交通銀行(香港)有限公司（簡稱「交通銀行(香港)」），憑藉總行在內地及香港豐富的金融服務經驗及龐大的網點覆蓋，多年來在跨境理財服務上擁有領先和獨特的優勢，為客戶提供全方位的跨境綜合財富管理服務。

交通銀行(香港)以多元產品、便捷服務的優勢滿足跨境客戶金融理財需求。跨境理財通2.0煥新升級，為客戶提供匯款手續費全免優惠、外幣兌換優惠及基金投資認購費豁免，同步推廣北向見證開戶，節省在港投資者開戶成本，推動客戶走入內地金融市場。「跨境人民幣薪金直匯」服務亦於2024年正式推出，助力在港工作的內地居民（如高才、優才）直接將薪資匯回內地同名交行賬戶，保障跨境工作人士匯款的效率與安全。

針對多樣化跨境客群需求，交通銀行(香港)深耕客製化金融服務。「交銀灣通‧高才通達」在內地來港高才人數增長持續帶動跨境金融理財需求的背景下，為來港高才群體提供專享服務方案，開戶即躍升為「通達理財服務」客戶，盡享多重優惠及豐厚禮遇。交通銀行(香港)同步為「港車北上」香港私家車車主駕駛出行提供多款銀行產品服務及優惠。銀聯雙幣信用卡支援粵通卡ETC自動扣款，令客戶體驗無感支付，更可獲享簽賬優惠，便利客戶自駕暢遊粵港兩地，促進大灣區的互聯互通和融合發展。

交通銀行(香港)願景是扎根香港、立足灣區、聯動境內外，建設成為以科技引領和財富管理為特色的一流區域性國際銀行，連同交通銀行集團在港的投資銀行、保險公司及信託公司等業務機構，為企業及個人客戶提供全方位的金融產品及服務，為您的財富保駕護航。「交心通未來，聯動您所在」，秉承為客戶服務的信念，助客戶把握環球理財機遇、照顧客戶人生每階段需求！

優惠/獎賞、有關產品及服務須受有關條款及細則約束。本宣傳品只作一般性簡介，相關條款及細則詳情請參閱本行網頁或向本行職員查詢。

投資涉及風險。投資產品價格有時可能會非常波動。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在該「基金」，除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。閣下在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件，以了解基金更多資料，包括其風險因素。以上資料僅供參考，並不構成任何投資招攬、要約、邀請或建議認購任何投資產品。本文章未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱 。

外幣兌換受匯率波動而產生風險。人民幣乃受制於匯率風險，以及人民幣現時並非自由兌換的貨幣。透過或由香港銀行進行的人民幣兌換或提供的人民幣服務，須受制於若干有關人民幣的政策或其他限制及相應的有關香港監管要求。有關要求將不時更改而毋須另行通知。

理財通業務乃根據理財通的監管要求規定進行的試點業務。有關法規相對嶄新，內地監管機構及香港監管機構亦可不時就相關條文及操作規定作出詮釋及修改，因而導致政策及規管風險。投資收益可能不時受此等風險影響。

借定唔借？還得到先好借！