公屋入息及資產限額擬上調　議員憂基層辭職保留申請資格

房委會日前公布公屋入息及資產限額檢討，建議將2025/26年度的公屋入息限額，較2024/25年度整體水平平均增加1.7%。當中2人家庭建議加幅最多，達2.5%，由原先的19,730港元增至20,230港元；而加幅最少的為4人家庭，增幅為0.2%，由原先的30,950港元增至31,000港元。另房委會又建議，跟隨甲類消費物價指數在過去一年的1.7%增幅來調整現行的公屋資產限額。

房委會資助房屋小組委員會委員、議員梁子穎今早(10日)在電台節目表示，即使是清潔工人及保安，入息水平已超過最低工資水平，新門檻令部分全職工作申請人寧願辭職或「抄散」，以符合入息水平，保留申請公屋資格。

梁又批評當局上調水平未能符合現實，調升申請門檻，2人家庭中可能有一人被迫辭職，不符合政府推動中高齡人士就業政策，既不能釋放勞動力，亦對整體經濟有很大影響。

同為資助房屋小組委員會委員的議員梁文廣則表示，領取最低工資的兩人家庭，每日平均工作10小時，每月工作20多日的情況下，收入超過檢討後的公屋入息限額。現時公屋供應不足的情況下，當局要先照顧最有需要的一群，特別是輪候公屋的家庭，認為要作出平衡及取捨。