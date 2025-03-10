小天瑜死忌周父開記招　考慮私人檢控尋真相　「爸爸盡力為你爭取」

罹患橫紋肌肉瘤的「小天瑜」周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術，惟不幸遇上醫療事故成「植物人」，並於2024年3月10日不幸離世，終年8歲。周父前年到警署就涉事醫生涉修改醫療記錄事宜落口供，惟事隔一年多，執法部門早前回應周父稱律政司決定不展開刑事檢控。而周父今日(10日)與執業大律師陸偉雄召開記者會交代最新情況，認為醫管局僅以「忙於專注搶救」為由刪改開始及結束輸注時間，屬紀錄不清，又點名質問港島西醫院聯網總監、瑪麗醫院行政總監李德麗，並要求回應，又指若執法部門不調查，會考慮以私人檢控方式，亦不排除向申訴專員公署作跟進。他透露去年癌症復發並有惡化跡象，盼在有生之年得到真相。

今日是天瑜逝世一周年，周父與陸偉雄召開記者會交代天瑜事件最新進展。他指日前經律師去信執法部門希望進一步了解案件細節和調查資料等，希望給公眾一個交代，但收到執法部門回覆指由於此案將來可能於死因庭進行研訊，執法部門正跟進相關事宜，故現時並沒有其他資料可以提供。周父指怕影響到將來的死因研究庭結果而不去弄清楚證據的真實性是本末倒置，形容對執法部門寄予厚望結果卻與醫管局一樣，與他期望有落差，令他特別失望。

他重申要求醫管局交代制度問題，究竟規矩是甚麼，此事至今仍疑點重重。他又透露去年得知自己癌症復返，並有惡化情況，很希望在有生之年搞清真相，「我可能很快去見天瑜，希望可以問心無愧，可以在天堂見到女兒能跟她說，爸爸已盡力為你爭取，不希望留有任何遺憾。」

陪同他出席的執業大律師陸偉雄則指，他們並不是要批判及責備執法部門，而是不知發生何事，相信執法部門有進行相關工作，但通知律政司前，是否有責任通知周父。而按照罪行受害者約章，在不妨害案件進度或結果的情況下，罪行受害者有權得悉案件的進展情況。若決定不提出檢控，應該將決定告知受害者。若提出檢控，亦應該告知受害者檢控的步驟、調查的進度、受害者在檢控罪行過程中擔當的證人角色、司法程序的聆訊日期和地點、以及案件終怎樣處理，包括上訴結果等。他強調這是約章下，受害者的基本權利，並非要爭取額外的資訊。

陸亦指，盼望執法部門能重新調查，也交代更多方向，若執法部門甚麼也不做，會考慮循其他途徑，如進行私人檢控，去爭取公義，也不排除向申訴專員公署等部門投訴，重申只盼待相關部門能夠聽到他們的聲音，讓受害人家屬得到真相。