本港子宮頸癌新症增加　逾7成由HPV引起　醫生籲「三年一查」

子宮頸癌是全球第四大婦女殺手。而過去十年間，本港子宮頸癌新症數目增加近3成。研究顯示，近4成本地子宮頸癌新症發現時已為晚期。另一項研究就指出，逾6成受訪女性從未接受篩查，其中三分一人拒絕篩查的原因是「怕痛」。專科醫生就指，近8成女性會於50歲前感染能引致子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒(HPV)。就算已打疫苗、長期沒有性行為及已停經，也不能杜絕感染風險。有基金會就推出「免費子宮頸癌篩查計劃」，下月底起為300名合資格弱勢女性提供免費篩查及後續跟進服務，並於今日(10日)起接受報名。同時，組織建議市民每三年篩查一次，並為自己及身邊人盡早預約相關服務，防患未然。

婦產科專科醫生雷雯華表示，超過7成子宮頸癌個案是由人類乳頭瘤病毒中，最高危的第16型及第18型引起。女性只要有過性行為，就算已打疫苗、只有一位性伴侶、長期無性行為或以停經，均有機會感染HPV，應該進行定期檢查。

她續指，本港的篩查率偏低，而子宮頸癌新症中，有42.6%個案確診時已為晚期（即第三或四期），其中第四期患者的5年存活率只有16.2%。由於子宮頸癌的「癌前期」階段非常長，有近8至10年，故可以透過篩查，於病情演變成癌症前及早發現及治療。研究指出，透過每3年一次篩查，可以減低患上子宮頸癌風險91.8%。

一項亞太區女性健康調查就訪問了3,473名女性，其中362名為港人。調查發現，受訪香港女性中，只有39%曾接受子宮頸篩查，當中有最多人拒絕原因為「怕痛」，達34%。本地受訪者中，僅38%表示對子宮頸篩查「非常了解/一定程度了解」。

另外，基金會研究助理、乳腺外科醫生Yuki Murakami引述研究指，婦科癌症患者容容易患上抑鬱症，其中亞洲女性尤甚。中國西南婦科癌症病人中，44%患有抑鬱症，較西方國家，例如美國及加拿大，比率高近一倍。而基金會亦推出「積極與癌共存（THRIVE）計劃」，全額資助婦科癌症後的支援服務，包括小組支援、一對一輔導等，為患者、其伴侶及照顧者提供癌後身心靈服務，助其重新融入社會。