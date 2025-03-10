旺角新寶戲院4.1結業　兩年來第10間　稱市場環境迫不得已

繼去年有9間戲院結業或停業，電影業今年仍未見起息，再有戲院結業「成今年第一滴血」。新寶院線今日(10日)在社交平台宣布，屹立旺角20年的旺角新寶戲院將於4月1日正式結業，是繼銅鑼灣總統戲院後再有旗下戲院結業。新寶表示，因應市場環境變化及營運調整，「不得不作出這個決定」，又說結業前將繼續為大家提供精彩的電影放映服務，感謝觀眾多年來的支持與厚愛。

旺角新寶戲院於2005年開幕，擁有兩個影院共403個座位。新寶院線巔峰時期共有5間戲院，包括旺角道「豪華戲院」、銅鑼灣「總統戲院」、紅磡「寶石戲院」、屯門「凱都戲院」，以及旺角「新寶戲院」。不過，多個戲院相繼結業或轉手，其中總統戲院於去年4月30日結業，豪華戲院拆卸重建；寶石戲院轉手由南韓營運。而今次旺角新寶戲院結業後，新寶院線旗下戲院只餘下屯門凱都戲院。

剛踏入2025年，一度有傳嘉禾院線旗下4間戲院同步結業，戲院亦一度沒有更新戲院場次，並只售即日門票。其後該院線為求救亡，推出「全天候抵睇價」，低至20港元一張戲票吸引市民入場。