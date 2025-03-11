75間學生營運公司辦創意市集　銷售自家設計創新產品

青年成就香港部（JA HK）主辦的 HSBC x JA 青年創業體驗計劃「創意市集」，於上週末（3月8至9日）在啟德零售館成功舉辦，逾1,800名14至18歲中學生首次創業，組成75間學生營運公司，從構思到成功推出產品，並於兩日市集內積極銷售自家設計的新產品，總營業額突破53萬港元。另外大會根據產品的原創性、設計及品質、對環境和社區的價值，以及技術應用為準則，頒發多個獎項，其中「最佳商品獎冠軍」由天主教郭得勝中學的Gen Sigma學生公司奪得。

計劃於去年10月展開，在逾195名滙豐及義務商界「業務顧問」指導下，同學們從撰寫業務計劃、 籌集資金、生產及營銷產品，到財務管理均「一手包辦」。參賽同學將於2025年4月的全港學生公司大賽中展示成果。

最佳商品獎冠軍Gen Sigma 設計了一系列潮語遊戲卡，擔任行政總裁的學生張麗瑩表示，透過與長者交談，不少長者均表示不明白年青人的說話，感覺「脫了節」，因而啟發團隊製作這套潮語產品，希望打破跨代隔閡，讓長者貼近Z世代年青人的潮流。有學生則關注在港外傭融入問題，啟新書院的學生公司Tagnesia特別設計學習菲律賓和印尼官方語言，他加祿語和印尼語的紙牌遊戲，以促進與家庭傭工溝通，獲得社會創業獎。

順利天主教中學的學生公司Foschia則關注學生的情緒問題，透過自家製的攬枕、明信片、文件夾、便條紙等精品及資訊網站，宣揚有關精神及心理疾病資訊，讓大眾學習重視自己及身邊友人、家人的精神健康，提高社會對精神病患者的了解和關注。該組學生表示，希望受負面情緒等問題困擾的人士能獲社會的理解和尊重。