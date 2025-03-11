巴士夾傷人事故增　2030年裝感應系統

台灣台北市巴士夾傷人事故逐年攀升，引發民眾擔憂。台北市公共運輸處近日證實，預計2030年將全數巴士裝設車門感測安全系統，本月底將開訓「公車學院」，把防夾列入課程重點，希望將相關事故降到最低。

公共運輸處業務稽查科長梁筠翎表示，台北巴士已配備防夾裝置及警示燈，但仍有部分物品，如雨傘、衣物可能無法被感應導致夾傷事故。為提升安全性，市政府自去年起補助巴士業界裝設主動式車門感測安全系統，確保車門在完全無阻礙時才會關閉，降低夾傷風險。補助計劃也與2030年全面汰換電動巴士政策同步執行，讓業界引進電動巴士時一併安裝，提高政策執行效率。市政府去年已補助276輛巴士，涵蓋436個車門，明年預估裝設率達50％，2030年會全數完成。

台北市交通局2022年8月要求巴士業者在車門與座位區間加裝塑膠隔板，避免乘客頭、手穿越車門旁擋板不慎被車門夾傷，同年11月台灣交通部修訂相關道路交通安全規則，但巴士車門夾傷案件仍持續增加。台北市公共運輸處統計，2022年台北巴士關門時共夾傷254位乘客、2023年夾傷338位乘客、去年夾傷353位。