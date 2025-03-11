美麗華首辦開齋節晚宴　菜式涵蓋中西式　不止清真牛肉麵

港府力推「穆斯林旅遊」下，適逢穆斯林齋戒月(Ramadan)，美麗華旅遊與美麗華酒店The Mira Hong Kong及土耳其駐香港總領事館聯合在尖沙咀美麗華酒店舉辦香港首次齋戒月開齋節晚宴。賓客可享用中、西式清真美食，例如不含豬肉的點心、壽司等，以及土耳其烤肉、甜品等。酒店提到，清真友善餐廳設獨立廚房，雪櫃、食品及工具均獲認證。美麗華旅遊期望市民更認識清真飲食「不止清真牛肉麵」，又說愈來愈多年輕人參團出發到中東旅遊。

齋戒月是回教徒一年中最神聖的一個月。他們在日間須遵守戒律，不能娛樂及禁止飲食，直到日落才會進食，藉此淨化身心、進德修業。回教亦規定教徒不可進食含有酒精、豬肉成分的食品，而宰殺雞、牛、羊等亦必須符合回教法規定的程序，才算是「清真食物」。

首次在港舉辦的大型清真開齋晚宴在上周二(4日)舉行，踏入傍晚約6時半，九龍清真寺暨伊斯蘭中心首席教長 Mufti Muhammad Arshad 帶領日落祈禱後正式開始，並以傳統的椰棗和扁豆湯開齋。美麗華酒店亦提供不同類型的清真美食，例如中式的片皮鴨及海鮮、日式的三文魚生及壽司，亦有土耳其烤肉捲餅、炸肉丸子、燉菜及糕點等。

大會亦特別安排了傳統音樂表演、土耳其皮影戲等文化節目，並以互動式土耳其市集作為壓軸，提供齋戒月期間享用的傳統小食及以熱沙沖煮的土耳其咖啡等，令在場近200位嘉賓，包括中東及亞洲的 12 位總領事，帶來獨特的文化體驗。

美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民(Alexander Wassermann)介紹，酒店近日榮獲「新月評等(CrescentRating)」穆斯林友善評級第5級，擁有清真友善餐廳，廚房設獨立區域，所有冰箱、食品、用具等均獲清真認證，確保沒有交叉污染。他又提到，酒店投入不少資源重新找清真認證產品的新供應商，亦要請回教機構評審餐廳廚房、食物製作流程及餐單以取得清真認證，更說「若酒店要更改菜式，需要再聯繫機構再來審查，要求相當嚴格。」

韋瑞民特別介紹「清真燒賣」改用雞肉和蝦仁混合而成，沒有豬肉成分，吃上來幾乎嘗不出差別，適合想品嘗港式美食的回教旅客，亦指酒店中餐廳在獲清真認證後，接待東南亞和中東的旅客顯著增加。

土耳其駐港總領事艾烏勤(Kerim Sercan Evcin)亦說，自從酒店提供清真點心，方便他推介予土耳其訪港的高層代表團，又說團員都得很開心。他又認為香港未來能舉辦齋戒月或開齋節慶祝活動，例如香港齋戒月市集、娛樂活動等，創造獨特的體驗。

旅遊專務專員張馮泳萍則說，穆斯林旅遊潛力巨大，旅發局正鼓勵中式餐館去推出不同款式的清真菜式，亦有多間餐廳正向認證機構申請，包括中式食肆，期望清真食肆會愈來愈多。

要開拓回教旅遊，美麗華旅遊總經理李振庭認為香港人需多了解回教及「清真飲食」，指不少人對清真的理解停留在「清真牛肉麵」，亦甚少人曾到訪清真寺。他提到近年多了港人喜歡到中東旅遊，但會擔心在當地「有咩好食」，而事實上清真食物亦很多元；中東又有很多歷史故事及新事物等待港人探索。

李振庭又說，隨着一帶一路的興起與發展，美麗華旅遊推出一系列中東旅行團，前往土耳其、杜拜、阿布扎比等地，接收到很多查詢，反應熱烈，又透露最近有不少年輕人報旅行團。而且航空公司飛航網絡及班次不斷增加，例如土耳其航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空網絡遍及整個中東，令旅行團行程安排更暢順。

美麗華特別介紹下月開始出發的土耳其東南11天探索之旅，會到訪多烏巴亞澤特、凡城、伊斯坦布爾地，遊覽滿載歷史的古老城鎮城堡，欣賞自然的地質奇觀美景，體驗不一樣的中東文化。