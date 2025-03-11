料明年3月底公僕編制累計減3000　與去年底相差不足400個

面對龐大財赤，但政府只提出公務員凍薪不減薪，又提出在今屆政府任期內削減1萬個職位。當局預計2026年3月30日，公務員整體編制將會下降至約193,000 個職位，即累計減少約3,000個職位，然而局方的網頁顯示，去年底整體編制為193,387，相差不足400個。另外，在2025/26年度管理公務員事務工作相關的財政撥款高近619億元，除退休金屬最大開支外，支付和發還醫療費用及醫院收費的撥款增幅高達21.8%。

公務員事務局提交立法會的文件指出，自2021/22年度起推行公務員編制零增長政策，把整體編制控制在不高於2021年3月底的水平，即約196,000 個職位，經各政策局及部門的努力 ， 公務員整體編制每年均見減少，預計至2026年3月31日，公務員整體編制將會下降至約193,000 個職位，即累計減少約3,000個職位，而公務凍薪安排於今年4月1日生效，當局決定不繼續進行2025年年酬趨勢調查。

對於2025/26年度與管理公務員事務工作相關的財政撥款，計計近619億港元，當中公務員及司法人員的退休金佔519.9億港元； 公務員一般開支佔59.14億港元，而公務員醫療及牙科服務佔29.23億港元。

文件指有關29.23億港元開支預算是為在職公務員、 合資格退休公務員及其他合資格人士，提供 醫療福利及用作支付及發還醫療費用和醫院收費。在提供公務員診所服務和牙科服務方面，建議的撥款為11.57億港元，較2024/25年度的修訂預算增加6,640萬港元，增增幅 6.1%）。衞生署需要為該署醫生及牙醫職位空缺進行招聘，額外撥款部分是預留作空缺得到填補後需支付的薪酬。此外，部分撥款會 用作購買或更換儀器。

至於支付和發還醫療費用及醫院收費方面，建議的撥款為17.65億港元，較2024/25年度的修訂預算增加3.15億港元，增幅為21.8% ，又指額外撥款主要是用作應付合資格人士申請發還醫療費用的預計增幅。

政策局本身的撥款總額為為9.87億港元，較2024/25年度修訂預算增加 8,820萬港元 ，增幅為9.8% ，主要由於預計一般部門開支、 個人薪酬和培訓費用會有所增加。培訓費用預算的增加，主要由於推行各項加強培訓的措施，包括 推出「政府治理人才培育計劃」，安排更多內地及海外培訓，以加深公務員對國家發展和策略的了解 ，並提升他 們的國際視野。

文件指退休金支出較2024/25年度修訂預算增加17.2億港元，即增幅3.6%，預算增加主要由於預計在2025/26年度新退休人員的人數將會增加。政府已於2025/26年度的開支預算草案中 預留共103.55億港元撥款，作為強積金供款，較2024/25年度修訂預算增加10.63億港元，增幅為11.4%。

唯一撥款下降的屬於公務及司法人員薪俸及服務條件件諮詢委員會，撥款總額為3,920萬港元，較2024/25年度的修訂預算減少160萬港元，減幅3.9%，原因是人事變動令所需的撥款減少；部分減省的開支，因與員工有關連的開支和一般部門開支所需的撥款增加而抵銷。