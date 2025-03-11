投30億推人工智能資助計劃　當局收逾10宗申請已批9個項目

政府在2024至25年度《財政預算案》撥款30億港元，推行為期3年的人工智能資助計劃。當局指至今已收到超過10宗申請，截至今年2月底，政府成立的人工智能資助計劃委員會已批准當中9個項目，涵蓋的技術及應用範疇頗為廣泛，有助加速推動本地就大語言模型、新材料、合成生物學大模型等相關的研發工作。

創新科技及工業局向立法會提交文件，討論匯報數碼港的工作進展。當局指數碼港亦積極舉辦人工智能相關活動，鼓勵學界及業界善用超算中心的算力。截至今年2月，數碼港已舉辦了25場推廣活動，例如在院校舉辦資訊講座等，吸引超過1,400位參加者。

文件指為加快香港智慧城市建設，數碼港於2023年獲政府撥款2.65億港元推出智慧生活初創培育計劃，為合資格智慧生活企業提供財政資助及針對性的專業支援及輔導。計劃至今共批出約120宗申請，涵蓋智慧出行、電子商貿、健康科技等不同範疇。

此外，政府於2023年撥款5億港元予數碼港推出數碼轉型支援先導計劃，包括電子支付系統及店面銷售、線上推廣、客戶管理及優惠系統，截至今年2月，數碼港透過先導計劃提供超過870個方案組合予中小企選擇，共收逾6,700宗來自中小企的申請，並已批出超過2,500宗申請。