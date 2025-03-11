搗53宗騙案拘73人　187受害人損失逾4千萬

執法部門於去年第4季至今年第一季，展開「寒壁」打擊詐騙及洗黑錢行動，以涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕73名(19至78歲)傀儡戶口持有人，他們報稱無業、地盤工人、家庭主婦及運輸工人。行動共偵破53宗虛假投資、網上購物、刷單及求職騙案，涉款超過4,135萬港元。

投資騙案損失的金額最高超過2,252萬港元，佔損失總額約六成，不法分子利用虛假高回報投資網站或平台，誘騙事主投入大量資金，最終令其血本無歸。此外，刷單騙案亦需高度關注，根據數據該類騙案的平均損失金額較高，事主通常在多次匯款後才發現受騙，主要是不法分子利用分段式詐騙手法，以降低事主對騙局的戒心，致其損失金額不斷增加，令案件最後始被揭發。

今次行動偵破的53宗騙案涉及187名(14至85歲)受害人，不少傀儡戶口持有人為長者。當中年紀最大的78歲疑犯，是一名退休老翁，其銀行戶口與一宗網上求職騙案有關，收取了43萬港元犯罪得益，據悉該老翁在街上被不法分子招攬，對方聲稱只要開設銀行戶口，即可輕鬆賺取酬勞，老翁因一時貪念接受建議開設戶口，並把戶口資料及密碼賣給犯罪分子，最終戶口成為犯罪工具。