運日本貨物藏4600萬元金條　影像重量異常露破綻被截獲

香港海關偵破有紀錄以來最大宗走私黃金案，起出約64公斤金條，市值約4,600萬港元。本月5日清晨時分，機場科海關人員根據風險評估，鎖定一件由香港付運往日本、報稱載有玩具、燈及帽的集運貨物進行查驗。該件貨物共有124個包裹，重約1,100公斤，經X光機掃描該批包裹後，發現其中4個包裹的影像密度異常地高，與報稱的貨物影像不符，因此決定挑選該4個包裹作詳細檢查。

海關將該4個包裹逐一量重後，顯示其重量與報稱的重量相差甚遠，報稱重約1.1公斤，惟實際重量超過17公斤。關員打開包裹檢查，發現每個包裹內各有一大二細紙箱，大紙箱內有一部電器用品，兩個細紙箱內各有一個鐵盒，於是把鐵盒拿起檢查，赫見其特別沉重，遂打開鐵盒作進一步查看，最終發現金條。關員在8個鐵盒內共起出64條、每條約重一公斤的金條，這亦是海關今年搗破的首宗走私黃金案。

海關表示，不法之徒把黃金收藏於電器，企圖通過集運形式蒙混出口，儘管使用了複雜的走私方法，企圖逃避海關人員搜查，但在海關高科技儀器幫助下、以及關員嚴謹的查驗流程下，不法分子精心設計的匿藏伎倆，最終無所遁形。

根據統計處資料，香港國際機場於2023年處理的空運貨物高達430萬公噸，位居全球首位，有不法分子刻意利用機場頻繁的空運物流、企圖掩飾不法行為及逃避海關偵查。而該件空運貨物由內地廣東一物流公司付運到日本東京一物流公司，不排除不法分子透過香港中轉物流為其中4個包裹加料，企圖走私金條到日本，其主要目的是逃避關稅，因為一旦該批金條成功偷運到日本，將可逃避高達460萬港元稅款。

另外，每個收藏金條的鐵盒內俱放有定位裝置，相信是包裹成功走私到日本後，不法分子可以更容易定位包裹的位置。海關會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊各類型走私活動，案件仍在調查中，不排除有人被捕。