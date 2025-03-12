慢病共治計劃擴至普通科門診　當局稱冀今年第四季前推廣至18區

基層醫療署將由3月28日起，分階段擴展「慢性疾病共同治理先導計劃」至醫院管理局轄下指定普通科門診診所，為弱勢社群提供預防篩查及護理服務。首階段將在7間普通科門診診所試行，並計劃於6月底前增加另外6間普通科門診診所，擴大以預防為重的基層醫療服務的覆蓋層面。診所基層醫療健康專員彭飛舟今日(12日)在電台節目表示，計劃由康健中心做統籌，核實參加者資格後，再安排到選定的醫管局門診做配對和篩查血壓和糖尿病等，期望今年第四季前可把計劃推廣至18區。

彭續稱，預計一年有6,000至1萬個相關名額，已足以應付擴展計劃後的需求，會繼續檢視擴展首年的預算，預留足夠資源為市民提供相關的擴展服務。在新安排下，合資格人士由首次接受服務當日起計一年內接受預防護理服務，可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用。

彭指出，普通科門診一向以治療為主，會發展預防工作，以康健中心做聯絡。以往普通科門診護士以支援醫生為主，隨着訂立護士診所、加強能力培訓，護士可以分擔醫療工作。今次計劃加強門診護士的篩查工作，令他們了解更加多預防性工作，並會加強在職護士培訓及增加人手，今年已預留相應資源給醫管局，以應付需求。對於計劃會否擴展到血脂檢查，彭指正積極安排，很快會公布詳情。